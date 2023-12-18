Eyüpsultan’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün muavini 26 yaşındaki Halil Atay hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN