27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi

Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 16:06
Eyüpsultan’da askeri bölgeden anayol kenarına inen çok sayıda yaban domuzu yoldan geçen araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi
Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi
İznik’te korkutan orman yangını
İznik'te korkutan orman yangını
İnşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada
İnşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada
Muğla’da ’sarı susam’ hasadı başladı
Muğla'da 'sarı susam' hasadı başladı
Çanakkale’de yeni savaş mevzileri bulundu
Çanakkale'de yeni savaş mevzileri bulundu
Narin’den 7 gündür haber yok!
Narin'den 7 gündür haber yok!
İstanbul’u sağanak vurdu!
İstanbul’u sağanak vurdu!
Nefessiz kalan martının imdadına gençler yetişti!
Nefessiz kalan martının imdadına gençler yetişti!
Ayaşlı kadınlardan menemen tarifi!
Ayaşlı kadınlardan menemen tarifi!
Çiftçilerin üretim seferberliği
Çiftçilerin üretim seferberliği
Şehre yakın stresten uzak yaşam
Şehre yakın stresten uzak yaşam
Yapay zeka destekli eğitim sistemi geliştirdiler
Yapay zeka destekli eğitim sistemi geliştirdiler
Daha Fazla Video Göster