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Eyüpsultan’da aile katliamı: 4 ölü! Anne, baba, babaanne ve kardeşini öldürdü

Eyüpsultan'da aile katliamı: 4 ölü! Anne, baba, babaanne ve kardeşini öldürdü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 08:33
İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Bir evde aynı aileden 4 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anne-baba-kardeş ve babaannesini katleden katleden genç Bursa'da yakalandı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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Eyüpsultan’da aile katliamı: 4 ölü! Anne, baba, babaanne ve kardeşini öldürdü
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