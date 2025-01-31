Eyüpsultan’da aile katliamı: 4 ölü! Anne, baba, babaanne ve kardeşini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Bir evde aynı aileden 4 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anne-baba-kardeş ve babaannesini katleden katleden genç Bursa'da yakalandı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

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