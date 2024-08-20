Eyüpsultan E-5’te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da iş insanı M.P.’nin içinde bulunduğu otomobil E-5 Karayolunda kurşun yağmuruna tutulmuştu. İş insanına silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde M.P.'yi takip ettiği, olay sonrasında ise takipte kullandıkları motosikleti garaja park ettikleri, silahı da aynı garaja sakladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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