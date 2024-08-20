20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Eyüpsultan E-5'te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan E-5'te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2024 12:15
Eyüpsultan'da iş insanı M.P.’nin içinde bulunduğu otomobil E-5 Karayolunda kurşun yağmuruna tutulmuştu. İş insanına silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde M.P.'yi takip ettiği, olay sonrasında ise takipte kullandıkları motosikleti garaja park ettikleri, silahı da aynı garaja sakladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpsultan E-5’te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı
Eyüpsultan E-5'te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı
Sokak köpekleri kediye böyle saldırdı
Sokak köpekleri kediye böyle saldırdı
Toplu balık ölümlerinin nedeni ne?
Toplu balık ölümlerinin nedeni ne?
Dehşet anlarını anlattı
Dehşet anlarını anlattı
Adana’nın kedisi de asabi
Adana'nın kedisi de asabi
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
Yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar
Yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar
GSB yurt başvuruları başladı
GSB yurt başvuruları başladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Bina yıkımı esnasında operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Bina yıkımı esnasında operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde
Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde
Daha Fazla Video Göster