29 Şubat 2024, Perşembe
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Eyüpsultan adayı Deniz Köken vaatlerini açıkladı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gelecek 5 yıl için hazırladığı projeleri tanıttı. Son 4,5 yılda ilçenin her köşesine nefes aldıran tam 58 parkın hizmete açıldığını söyleyen Köken, yeni park da yolda dedi. Belediye olarak teknolojiye de önem verdiklerinin altını çizen Köken'in önceliklerinden biriyse, yazılım konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek..