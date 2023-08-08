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EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışıyor! En fazla çalışan İstanbul'da

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 10:08
Emekli olan EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekliye ayrılan 100 kişiden 46'sı işine devam etti.  Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi Mart sonrası emeklilik başvurusu yaparken, verilere göre 792 bin kişi çalışmaya devam ediyor.
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