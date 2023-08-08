08 Ağustos 2023, Salı
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EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışıyor! En fazla çalışan İstanbul'da
Emekli olan EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekliye ayrılan 100 kişiden 46'sı işine devam etti. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi Mart sonrası emeklilik başvurusu yaparken, verilere göre 792 bin kişi çalışmaya devam ediyor.