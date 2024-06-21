21 Haziran 2024, Cuma
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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! İşte kritik duruşmada yaşananlar
ABD mahkemesi Timur Cihantimur’un tutukluğunun devamına karar verdi. Kritik duruşmada neler yaşandı? Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru, mahkeme salonu önünden A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı. Aci ailesi karar hakkında görüşlerini A Haber canlı yayınında anlattı.