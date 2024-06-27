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Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş! O görüntüler ortaya çıktı! Ters kelepçe takıldı didik didik arandı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 15:09
Güncelleme:27.06.2024 15:09
İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan ve Oğuz Murat Aci isimli vatandaşın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar eden Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılanması sürüyor. Türkiye'ye iade talebi bulunan ikili, ABD'de cezaevinde kalırken, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un saklandıkları evde ABD polisleri tarafından yakalanmalarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş!
Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş!
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