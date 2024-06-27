Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş! O görüntüler ortaya çıktı! Ters kelepçe takıldı didik didik arandı

İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan ve Oğuz Murat Aci isimli vatandaşın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar eden Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılanması sürüyor. Türkiye'ye iade talebi bulunan ikili, ABD'de cezaevinde kalırken, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un saklandıkları evde ABD polisleri tarafından yakalanmalarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.