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Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de böyle enselenmiş! O görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 27.06.2024 09:04
İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan ve Oğuz Murat Aci isimli vatandaşın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar eden Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılanması sürüyor. Türkiye'ye iade talebi bulunan ikili, ABD'de cezaevinde kalırken, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un saklandıkları evde ABD polisleri tarafından yakalanmalarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
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