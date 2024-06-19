19 Haziran 2024, Çarşamba
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Eylem Tok ve oğlu için ilk karar! Kritik duruşmada neler yaşandı?
Türkiye'nin konuştuğu ölüm kaza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok hakim karşısına çıktı. Peki davada ne karar çıktı? Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.