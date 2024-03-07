Eylem Tok kaçış planını itiraf etti! Yaralı kazazede olayı anlattı

Kemerburgaz yolundaki korkunç kaza... 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü yol kenarındaki 5 kişilik bir gruba çarpmış, sonrasında henüz bir buçuk yaşında bir evladı olan Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazayı yapan ve sonrasında kaçan sürücü ünlü doktor Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğulları Timur Cihantimur'du. Oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve o açıklama acılı ailenin üzüntüsünü daha da büyüttü. Tüm bunların yanında Eylem Tok ve kazayı yapan oğlu için yakalama kararı da çıkarıldı.

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