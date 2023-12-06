Evliyken nafaka ödenir mi? Nafaka hangi şartlarda ödenir? Tedbir nafakası nedir?

Bursa'da nafaka mağduru 81 yaşındaki Zülfü Şirin'in ağlayarak tutuklandığı görüntüler gündem olmuştu. Zülfü Dede'nin aslında hala evli olduğu ortaya çıktı. Peki evliyken de nafaka ödenir mi? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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