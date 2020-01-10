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10.01.2020
Evlilik vaadiyle kandırıldılar! Kirli tezgahı Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkardı |Video
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Set programına katılan Mustafa Yelboğa evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 42 bin lira dolandırıldığını söyledi. Suriye uyruklu kadınlarla evlendirilme vaadiyle dolandırılan mağdurlar Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kirli tezgah canlı yayında ortaya çıktı. Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 10 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Set programına katılan Mustafa Yelboğa evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 42 bin lira dolandırıldığını söyledi. Suriye uyruklu kadınlarla evlendirilme vaadiyle dolandırılan mağdurlar Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kirli tezgah canlı yayında ortaya çıktı. Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 10 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
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