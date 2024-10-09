Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia: "Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilir"

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerine zarar verildiğini gören kadın, evlilik teklifini reddettiği kimselerin bunu yapmış olabileceğinden şüpheleniyor.