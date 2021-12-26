26 Aralık 2021, Pazar
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Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu?
SMA testi için kan örneği kabulüne başlanacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştu. Ne zaman başlıyor, tarama nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.