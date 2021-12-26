26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu?

Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 12:14
SMA testi için kan örneği kabulüne başlanacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştu. Ne zaman başlıyor, tarama nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu?
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu?
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda kaza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in eski hali...
Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali...
Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Türkiye’nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Türkiye'nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Jandarma görüntüler paylaştı
Jandarma görüntüler paylaştı
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster