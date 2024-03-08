Evlilik kredisine rekor başvuru! 4 bin 815 çift evlilik kredisine başvurdu

Devletin evlenecek çiftlere yönelik başlattığı 150 bin lira faizsiz kredi desteği büyük ilgi görüyor. 4 bin 815 çift evlilik kredisine başvuru yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.

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