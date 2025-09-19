19 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Evli çiftin kart oyunu! Hem hesap ödemedi hem hırsızlık yaptı
Evli çiftin kart oyunu! Hem hesap ödemedi hem hırsızlık yaptı

Evli çiftin kart oyunu! Hem hesap ödemedi hem hırsızlık yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 09:15
Bursa'da "Bu kadar da olmaz" dedirten bir dolandırıcılık yaşandı. Bebekleriyle bir restorana giden çift karınlarını doyurduktan sonra kartı arabada unuttuk diyerek ortadan kayboldu.
