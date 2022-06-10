10 Haziran 2022, Cuma
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Evleri başlarına yıkıldı! O anları saniye saniye görüntüledi
Kayseri’de 1 sene önce taşındıkları sıfır dairenin sahipleri, evin tavanlarının döküldüğünü, buna rağmen müteahhidin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önledi.