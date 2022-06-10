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Evleri başlarına yıkıldı! O anları saniye saniye görüntüledi

İHA
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Giriş: 10.06.2022 15:48
Kayseri’de 1 sene önce taşındıkları sıfır dairenin sahipleri, evin tavanlarının döküldüğünü, buna rağmen müteahhidin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önledi.
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