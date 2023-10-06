Evlerde ödev savaşları başladı! Ödev krizine 6 adımda çözüm

Dersler yoğunlaştı öğretmenler ödev vermeye başladı ama çocuklar ödev yapmak konusunda isteksiz. Buna rağmen ödev krizlerini 6 adımda yönetebilirsiniz? İşte uzmanlardan öneriler...

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