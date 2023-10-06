06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evlerde ödev savaşları başladı! Ödev krizine 6 adımda çözüm

Evlerde ödev savaşları başladı! Ödev krizine 6 adımda çözüm

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 16:48
Dersler yoğunlaştı öğretmenler ödev vermeye başladı ama çocuklar ödev yapmak konusunda isteksiz. Buna rağmen ödev krizlerini 6 adımda yönetebilirsiniz? İşte uzmanlardan öneriler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlerde ödev savaşları başladı!
Evlerde ödev savaşları başladı!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
Eski komşuluklar kalmadı
Eski komşuluklar kalmadı
Montları, atkıları hazırlayın!
Montları, atkıları hazırlayın!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
Öğretmene saldırı kamerada
Öğretmene saldırı kamerada
Doğal gaz patlamasında kasıt izi
Doğal gaz patlamasında "kasıt" izi
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Daha Fazla Video Göster