Evler ve araçlar yangında küle döndü! A Haber yangın bölgesinde

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'nci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 20 helikopter, 10 uçak, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle müdahale ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden aktardı.

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