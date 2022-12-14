14 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evlenmek istemeyen kızın abisini öldürdüler! Tetiği çeken oğul tutuklu, baba serbest
Çorum'da 18 yaşındaki Şerife, üniversiteye gitmek istediği için Ahmet Özkarslı'nın evlenme teklifini kabul etmedi. Reddedilmeyi kendine yediremeyen Özkarslı ise genç kızın ağabeyini öldürdü. Gencin cenazesine katılan kuzeni mezarlıkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki canın acısıyla sarsılan aile suçlunun en ağır cezayı almasını istiyor.