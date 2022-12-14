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Evlenmek istemeyen kızın abisini öldürdüler! Tetiği çeken oğul tutuklu, baba serbest

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Giriş: 14.12.2022 08:48
Çorum'da 18 yaşındaki Şerife, üniversiteye gitmek istediği için Ahmet Özkarslı'nın evlenme teklifini kabul etmedi. Reddedilmeyi kendine yediremeyen Özkarslı ise genç kızın ağabeyini öldürdü. Gencin cenazesine katılan kuzeni mezarlıkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki canın acısıyla sarsılan aile suçlunun en ağır cezayı almasını istiyor.
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