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Evlenmek için gün sayıyordu! Damla Soykorkmaz düğün günü toprağa verildi

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Giriş: 21.06.2022 14:14
İzmir'de 29 yaşındaki Damla Soykorkmaz, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Düğününün yapılacağı gün toprağa verilen Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz'ın, feryatları yürekleri dağladı.
Düğün günü toprağa verildi
Düğün günü toprağa verildi
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