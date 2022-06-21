21 Haziran 2022, Salı
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Evlenmek için gün sayıyordu! Damla Soykorkmaz düğün günü toprağa verildi
İzmir'de 29 yaşındaki Damla Soykorkmaz, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Düğününün yapılacağı gün toprağa verilen Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz'ın, feryatları yürekleri dağladı.