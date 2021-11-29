Evlenen erkeklere görülmemiş eziyet... Motor yağı döküp başında yumurta kırdılar, kazanda kaynattılar, traktör çektirdiler

Bursa’da düğün günü damatlara yapılan eziyetler ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bir damada ip bağlayıp traktör çektirirlerken, birisinin başında yumurta kırıp başından aşağı motor yağı döktüler. Başka bir düğünde ise damadı kazana koyup kaynattılar.

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Bursa'da düğünün ardından damadın evinin önünde arkadaşları tarafından büyük bir sürpriz hazırlandı. Damadı araçtan indiren arkadaşları önce güzel bir suyla ıslattılar. Ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar. Ardından ağda yapan arkadaşları daha önce görülmemiş olan bir şey yapıp motor yağı döktüler. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çifte telli oynadılar. Horoz sesi çıkaran, klarnet çalan damat daha sonra arkadaşları tarafından yumruklanıp evine kapatıldı.Nilüfer'deki bir düğünde ise damadın arkadaşları düğünden sonra gideceği evin yakınında arabadan indirdiler. Ardından halat bağlayan arkadaşları damada gideceği eve kadar traktör çektirerek eziyet ettiler. Başka bir düğünde ise damat adayı kazanda kaynatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar da damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi.