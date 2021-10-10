Evlenecekleri iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş’tan sürpriz karar

Hande Erçel'le evliliğin eşinden dönen Murat Dalkılıç, eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaz başından beri birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele kameralar önüne çıkarak aşklarını ilan etmişti. Evlenecekleri konuşulan ikili sürpriz bir karar aldı.