26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Evlenecek çiftlere "evlilik ehliyeti" şartı! Çiftlere nikah öncesi zorunlu eğitim
Evlenecek çiftlere evlilik ehliyeti şartı! Çiftlere nikah öncesi zorunlu eğitim

Evlenecek çiftlere "evlilik ehliyeti" şartı! Çiftlere nikah öncesi zorunlu eğitim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 15:08
AK Parti son yıllarda artan boşanma oranlarını önlemek ve aile kurumunu güçlendirmek için harekete geçti. Artık çiftlere evlilik öncesinde "evlilik ehliyeti" verilecek. Zorunlu eğitimlerden geçen çiftlere danışmanlık hizmeti de sağlanacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlenecek çiftlere evlilik ehliyeti şartı! Çiftlere nikah öncesi zorunlu eğitim
Konya’da durdurulan araçta 3 kilo eroin ele geçirildi
Konya'da durdurulan araçta 3 kilo eroin ele geçirildi
Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu
Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu
Antalya’da dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada
Antalya'da dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada
İzmir’de çöp sorunu çözülemedi!
İzmir'de çöp sorunu çözülemedi!
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor!
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor!
Muska ve büyü yöntemiyle dolandırdılar
Muska ve büyü yöntemiyle dolandırdılar
Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Amasya’da zincirleme kaza! Tünelde 3 araç birbirine girdi
Amasya'da zincirleme kaza! Tünelde 3 araç birbirine girdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Evlenecek çiftlere evlilik ehliyeti şartı!
Evlenecek çiftlere "evlilik ehliyeti" şartı!
D-100’de hafriyat kamyonu devrildi! Kaza anı kamerada
D-100'de hafriyat kamyonu devrildi! Kaza anı kamerada
Baklavadaki gıda boyası hilesi nasıl anlaşılır?
Baklavadaki gıda boyası hilesi nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster