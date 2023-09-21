Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklar için HDP il başkanlığı binası önünde başlatılan "evlat nöbeti" kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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