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Evlat nöbetinde 42. buluşma

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 15:55
HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mardinli Akdaş ailesi, evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Evlat nöbetinde 42. buluşma
Evlat nöbetinde 42. buluşma
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