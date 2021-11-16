16 Kasım 2021, Salı
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Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...
Dizilerde filmderde karşımıza çıkan evler, bazen lüks görkemli villalar bazen de bir gecekondu olabiliyor. İşte o çekimlerin karşılığında da ev sahiplerine belli bir ücret ödeniyor. Bu da yeni bir mesleği ortaya çıkardı: Mekan Menajerliği... Peki nasıl bir meslek mekan menajerliği? Dizilere ev kiralamanın fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...