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Evinin tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı

Evinin tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı

İHA
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Giriş: 22.08.2024 10:42
Tayland'da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.
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