01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 10:43
İstanbul Beylikdüzü’nde işe gitmek üzere evinden çıkan Akın Can, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlının yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Konyalı genç Kick Boksçular Avrupa’da madalya kazandı!
Konyalı genç Kick Boksçular Avrupa’da madalya kazandı!
Plaka sahtecileri yakalandı!
Plaka sahtecileri yakalandı!
Mersin’de bahçe yangını
Mersin'de bahçe yangını
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı
800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Kesikköprü hattında borular patladı!
Kesikköprü hattında borular patladı!
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı!
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı!
Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar
Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı!
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı!
Plaka sahtecileri yakalandı
Plaka sahtecileri yakalandı
İki asırlık bağlarda bereket!
İki asırlık bağlarda bereket!
Daha Fazla Video Göster