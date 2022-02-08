08 Şubat 2022, Salı
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Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı
Erzurum’da evinin kirasını isteyen genç kadın kiracılarının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Aralarından kadınlarında bulunduğu 16 saldırgan, genç kadının kapısını ve pencerelerini kırarak ölümle tehdit ettiler. Öte yandan, genç kadının evi saldırıdan sonraki gün soyuldu.