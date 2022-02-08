08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı

Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2022 10:53
Erzurum’da evinin kirasını isteyen genç kadın kiracılarının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Aralarından kadınlarında bulunduğu 16 saldırgan, genç kadının kapısını ve pencerelerini kırarak ölümle tehdit ettiler. Öte yandan, genç kadının evi saldırıdan sonraki gün soyuldu.
Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı
Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı
İstanbul’a kritik uyarı! Bu saatlerde...
İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlerde...
Çöken istinat duvarı tehlike saçıyor
Çöken istinat duvarı tehlike saçıyor
8 Şubat hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
8 Şubat hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!
Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!
Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay
Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay
Tezgahta balık bereketi
Tezgahta balık bereketi
Patlamanın olduğu bina yıkıldı mı?
Patlamanın olduğu bina yıkıldı mı?
İnsan yiyen dev timsah yakalandı!
İnsan yiyen dev timsah yakalandı!
İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i
İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i
Van Gölü Ekspresi ile nostalji
Van Gölü Ekspresi ile nostalji
Umre ziyaretçilerine PCR şartı
Umre ziyaretçilerine PCR şartı
Daha Fazla Video Göster