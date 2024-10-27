Evinin etrafını saran alevlere gözyaşları içinde hortumla müdahale etti

Antalya ikametlere yakın bir alanda çıkan yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Vatandaşlar alevlerin ikametlere sıçramaması için yangına kova ve hortumlarla müdahale ederken, bir evin yanındaki odunluğu alev alan kadın gözyaşları içinde alevleri hortumla söndürmeye çalıştı.