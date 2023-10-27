28 Ekim 2023, Cumartesi
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Evinin deposunu kaçak sigara imalathanesine çeviren zanlı yakalandı
Yalova’da evinin bahçesinde bulunan depoyu kaçak sigara üretim imalathanesine çeviren zanlı jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Depoda çok sayıda kaçak sigara üretiminde kullanılan cihazın yanı sıra 9 bini dolu toplam 50 bine yakın makaron ele geçirildi.