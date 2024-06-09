Evinin banyosunda öldürülmüştü; tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak

Hüseyin Taşkıran’ın (39) evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar da keşfe katılıp, olayı temsili olarak canlandıracak.