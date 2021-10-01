Evinin bahçesinden leopar çıktı! Kadın farketmeyip yanında oturdu | Dehşet anları kamerada

Evinin bahçesinde dinlenmek isteyen bir kadın yere oturduğunda neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o sırada kadına saldırmayı bekleyen bir leopar bahçede gizleniyordu. Kısa bir süre sonra saldırıya geçen leopar, kadının bastonla kendini savunmasının ardından hızlıca uzaklaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN