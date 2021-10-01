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Evinin bahçesinden leopar çıktı! Kadın farketmeyip yanında oturdu | Dehşet anları kamerada

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 11:55
Evinin bahçesinde dinlenmek isteyen bir kadın yere oturduğunda neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o sırada kadına saldırmayı bekleyen bir leopar bahçede gizleniyordu. Kısa bir süre sonra saldırıya geçen leopar, kadının bastonla kendini savunmasının ardından hızlıca uzaklaştı.
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