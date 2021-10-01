01 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evinin bahçesinden leopar çıktı! Kadın farketmeyip yanında oturdu | Dehşet anları kamerada
Evinin bahçesinde dinlenmek isteyen bir kadın yere oturduğunda neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o sırada kadına saldırmayı bekleyen bir leopar bahçede gizleniyordu. Kısa bir süre sonra saldırıya geçen leopar, kadının bastonla kendini savunmasının ardından hızlıca uzaklaştı.