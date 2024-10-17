Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Aksaray’da müstakil evinin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ekili ve toplanmış olmak üzere toplamda 37.5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

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