Evini temizledi, canına kıydı! Ölüme götüren sebep şöhret mi?

Sosyal medyanın büyük bir yalnızlığa sürüklediği yüzlerce insan var. Ölüme kadar sürükleyen bir yalnızlık bahsettiğim. Geçmişte örnekleri de var. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölümü de yeniden gündeme taşıdı konuyu. Bir milyondan fazla takipçisi olan bir isimdi Aykut. Arkasında bıraktığı notta ise; aslında ne kadar yalnız olduğunu anlatmıştı. İçinde bulunduğu durumu, "günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi" diyerek özetledi.

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