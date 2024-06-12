12 Haziran 2024, Çarşamba
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Evini kendisi de içindeyken böyle patlattı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada
ABD'nin Virginia eyaletinde Aralık 2023 tarihinde ilginç bir olay yaşandı. Bir şüpheli önce evinden dışarıya işaret fişekleri attı. Polisin olay yerine gelmesiyle ise kendisi de içindeyken evini patlattı. Olaya ilişkin görüntüler polis tarafından yeni paylaşıldı.