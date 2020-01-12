Evine hırsız girdi komşularına isyan etti! Mersin'de ilginç olay |Video

Mersin’in Erdemli ilçesinde evine hırsız giren vatandaş komşularının duyarsızlığına isyan etti. Yol kenarındaki evine giren hırsızı mutlaka bir görenin olacağını söyleyen İlyas Kil, "Komşuluk öldü mü, bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti" diyerek tepki gösterdi.

Evine hırsız girdi komşularına isyan etti. Mersin'de bir hırsız, küçük çocuğun içerisinde yaklaşık 200 lirası bulunan kumbarasını da bıçakla kesip içindeki parayı çaldı. 2 kez babasının evine, bir kez de kendi evine hırsız girdiğini söyleyen İlyas Kil, "Komşuluk öldü mü, bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti" diyerek tepki gösterdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye Bağlı Kocahasanlı Mahallesinde İlyas Kil adlı vatandaşın aynı sokakta oturan babasının evine 2 kez, son olarak kendi evine hırsız girdi. Odaları tek tek dolaşıp dolaplardaki eşyaları etrafa saçan hırsız ya da hırsızlar yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ile tablet bilgisayarları alarak olay yerinden kaçtı. Akşam eve gelen Kil, evinin darmadağın olduğunu görünce şok yaşadı. Polisi arayıp hırsızlık ihbarında bulundu. Hırsız ya da hırsızların belirlenmesi için evde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Yaşadıklarını anlatan İlyas Kil, "Bugün sabah işe gitmek için evden çıktık. Eşiminde annesinin evini sel basmıştı oraya temizliğe gitti. Akşam evimizi bu halde gördük, hırsız girmiş. Değerli ziynet eşyamız vardı, tablet bilgisayarlarımız vardı onları almışlar" dedi.

Evlerinin mahallenin ortasında yol kenarında olduğunu ve eve girenleri muhakkak birinin göreceğini belirten Kil, "Ama ne hikmetse burada bu hırsızlık sürekli oluyor. 2 kez babamın evine, bir kez benim evime 3 seferdir hırsız giriyor. Mahallede hiçbir komşumuz demiyor ki, bu yabancı adamın burada ne işi var, bir sorgulamıyor. Veya evinizde şöyle bir durum var, yabancı birisi var diye. Çalınan çalındı, biz zaten maddi olarak bir kayba uğradık, manen de sıkıntılara düştük. Ben buradan kapı komşularımıza söylüyorum, mahalledeki arkadaşlara söylüyorum, bir insan yabancı bir insanı evde gördüğü zaman bir arasın sorsun" diye konuştu.





"KOMŞULUK ÖLDÜ MÜ YANİ"

Komşuların birbirlerini uyarması gerektiğini, kendilerine hırsız girdiği halde komşularının duyarsız olduğunu ifade eden Kil, "Komşuluk öldü mü yani. Bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Bu kadar mı duyarsız olduk. 24 saat işleyen yolun kenarında eğer eve giren hırsız görülemiyorsa ne diyeyim. Vicdanları biraz sorgulamak lazım. Yani insanlarında biraz duyarlı olması lazım. İnsanlara buradan çağrım, lütfen mahallede bir evin 2 yanında bir yabancıyı gördüğünüzde komşunuzu uyarın. Adam gelip de senin birikimini alıp gitmesin. Biz ne zor şartlarda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.





"METAN KUMBARAYI BIÇAKLA KESİP İÇİNDEKİLERİ ALMIŞLAR"

Çocuğuna ait teneke kumbaranın kapağını açamayan hırsızın, kumbarayı bıçakla kesip içindeki yaklaşık 200 lirayı da aldığını dile getiren Kil, şöyle konuştu: "İlkokul 2'ye giden 7 yaşında oğlum var. Verdiğim harçlıkları metal kumbarada biriktiriyordu. 200 lira kadar para birikmişti. Hırsız bunu bile kesip parçalayıp içindekileri almış. Onlara da sesleniyorum, bu kadar mı vicdansızlaştınız, bu kadar mı acizleştiniz, bu kadar mı düştünüz."

Polis hırsız ya da hırsızların girdiği evde parmak izi tespitinin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İHA