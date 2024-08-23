Evinden çıktığı silahla vuruldu: O anlar kameraya yansıdı

Adana'da bir kişinin evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin saldırı düzenleyeceği kişi evden çıkınca ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

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