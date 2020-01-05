05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.01.2020

Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti |Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Engin D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.

Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Bakırköy'de yangın!
Bakırköy'de yangın!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Camide yumruklu kavga!
Camide yumruklu kavga!
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!
Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için durunca...
Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için durunca...
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İçi yolcu dolu otobüs kaza yaptı! Yaralılar var
İ��i yolcu dolu otobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Daha Fazla Video Göster