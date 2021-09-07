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Evinde ölü bulunan Meral hemşire toprağa verildi | Ölüm nedenine ilişkin ön inceleme tamamlandı

İHA
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Giriş: 07.09.2021 19:22
Güncelleme:07.09.2021 19:23
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinde ölü bulunan Meral hemşire düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 57 yaşındaki hemşirenin vefat nedeni, yapılan ön incelemenin ardından kalp krizi olarak açıklandı.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde oturan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire olarak çalışan Meral Uğur (57) dün evinde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen Uğur için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı törende yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır hepimiz beraber çalışıyoruz. Pekçoğumuzun üzerinde emekleri vardır. Gerçekten beklenmedik bir vefatla aramızdan ayrıldı. Son derece üzgünüz. Ben kendisiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde uzun süre beraber çalıştık. Mesai arkadaşımdı. Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verdiği sürece yine görüşmeye devam ediyorduk. Dediğim gibi kendisiyle birbirimize haklarımız geçiyor. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal eder" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Karabük ve Safranbolu'daki hastane önünde mesai arkadaşları ile helalleştirilen Meral hemşirenin cenazesi yapılan duanın ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları içerisinde Merkez Camii'ye getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Uğur'un yakınlarının yanı sıra, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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