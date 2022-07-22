22 Temmuz 2022, Cuma
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Evin önünde oynayan çocuğa maymun saldırdı! Çevredekiler kaçtı... Çaresiz çocuğun yardımına anne babası koştu
Rusya'nın başkenti Moskova'da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.