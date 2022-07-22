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Evin önünde oynayan çocuğa maymun saldırdı! Çevredekiler kaçtı... Çaresiz çocuğun yardımına anne babası koştu

İHA
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Giriş: 22.07.2022 16:22
Rusya'nın başkenti Moskova'da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Evin önünde oynayan çocuğa saldırdı EVİN ÖNÜNDE OYNAYAN ÇOCUĞA SALDIRDI

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