Evin dışından yolladığı sinyalle aracı açtı! Lüks aracı elini sürmeden böyle çaldı

Lüks aracı gözüne kestiren hırsız arabanın sistemini hackledi. Evin dışından yolladığı sinyalle anahtarı yeniden programladı ve aracın kapısını açtı. Bir dakikadan kısa süren bu hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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