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Evin çatısından dev piton düştü

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Giriş: 19.02.2023 12:46
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dehşete düşürdü. Evin çatısından gelen sesler üzerine bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler yaptığı çalışma sonrası gözlerine inanamadı.
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