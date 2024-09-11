11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...

Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 00:54
Elazığ’da 4 katlı metruk bir binanın çatısına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Ambulansta yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Kendisini muayene eden doktoru dövdü!
Kendisini muayene eden doktoru dövdü!
Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı!
Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı!
Elazığ’da motosiklet kazası can aldı!
Elazığ'da motosiklet kazası can aldı!
Bal toplamak için kayalıklara çıktı düşüp hayatını kaybetti!
Bal toplamak için kayalıklara çıktı düşüp hayatını kaybetti!
Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!
Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!
Kafede çıkan silahlı kavgada abi ve kardeş öldürüldü!
Kafede çıkan silahlı kavgada abi ve kardeş öldürüldü!
Avcılar’da kaybolan çocuklar 3 gün sonra Kadıköy’de bulundu!
Avcılar'da kaybolan çocuklar 3 gün sonra Kadıköy'de bulundu!
Düğün konvoyunda yolu kapatan magandalara ceza yağdı!
Düğün konvoyunda yolu kapatan magandalara ceza yağdı!
Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!
Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!
Minik Narin’in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!
Minik Narin'in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!
11 katlı bina alev alev yandı, daireler kullanılamaz halde…
11 katlı bina alev alev yandı, daireler kullanılamaz halde…
Daha Fazla Video Göster