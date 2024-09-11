11 Eylül 2024, Çarşamba
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Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Elazığ’da 4 katlı metruk bir binanın çatısına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Ambulansta yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.