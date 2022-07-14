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Evin balkonundan giren dev piton şoke etti: O ev artık onundur...

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Giriş: 14.07.2022 09:52
Tayland'da bir evin balkonundan içeriye gelen dev misafir görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen kullanıcılar birbirinden ilginç yorumlar yaptı.
Balkondan giren dev piton şoke etti BALKONDAN GİREN DEV PİTON ŞOKE ETTİ

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Balkondan giren dev piton şoke etti
Balkondan giren dev piton şoke etti
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