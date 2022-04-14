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Evin bahçesinde açtı! Uzaktan büyülüyor... Yanına yaklaşanları şoke ediyor

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Giriş: 14.04.2022 09:33
Endonezya'nın Agam köyündeki bir evin bahçesinde, en nadir bitkiler arasında yer alan ceset çiçeği açtı. Bir metreye varan çapıyla dünyanın en büyüğü kabul edilen çiçek adını etrafa yaydığı çürümüş et kokusundan alıyor.
Evin bahçesinde açtı! Yanına yaklaşanları... EVİN BAHÇESİNDE AÇTI! YANINA YAKLAŞANLARI...

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Evin bahçesinde açtı! Yanına yaklaşanları...
Evin bahçesinde açtı! Yanına yaklaşanları...
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