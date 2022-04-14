14 Nisan 2022, Perşembe
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Evin bahçesinde açtı! Uzaktan büyülüyor... Yanına yaklaşanları şoke ediyor
Endonezya'nın Agam köyündeki bir evin bahçesinde, en nadir bitkiler arasında yer alan ceset çiçeği açtı. Bir metreye varan çapıyla dünyanın en büyüğü kabul edilen çiçek adını etrafa yaydığı çürümüş et kokusundan alıyor.