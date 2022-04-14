Evin bahçesinde açtı! Uzaktan büyülüyor... Yanına yaklaşanları şoke ediyor

Endonezya'nın Agam köyündeki bir evin bahçesinde, en nadir bitkiler arasında yer alan ceset çiçeği açtı. Bir metreye varan çapıyla dünyanın en büyüğü kabul edilen çiçek adını etrafa yaydığı çürümüş et kokusundan alıyor.

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