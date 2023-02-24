’Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına Kuruluş Osman’ın yıldızlarından destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yaraların sarıldığı şu günlerde AFAD, evini kaybedenler için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasını hayata geçirdi. Kuruluş Osman dizisinin yıldızları 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdi.