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Evi olmayana yeni kampanya geliyor

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Giriş: 10.09.2023 16:43
Türkiye, ekonomide üç yıllık hedef ve yol haritasını Orta Vadeli Program ile açıkladı. Programda konut sektörüne ilişkin de önemli mesajlar yer alırken, yeni sosyal konut projelerinin geliştirileceğine vurgu yapıldı. Buna göre kamu bankaları uygun fiyatlı üretilecek konutlara artık düşük faizli destek sağlayacak.
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